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НАБУ открыло дела из-за возможных хищений на строительстве моста в Киеве


НАБУ расследует, не завысили ли стоимость выполненных работ во время строительства пешеходного моста

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело из-за возможных хищений бюджетных средств на строительстве пешеходно-велосипедного моста в Киеве. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире "112".

Он подтвердил, что в НАБУ открыто производство о злоупотреблениях и возможном хищении бюджетных денег. Таким образом, ведомство расследует, не завысили ли стоимость выполненных работ во время строительства пешеходно-велосипедного моста. 

"Действительно такое производство есть, очень много публикаций по этому поводу было и заявлений. Поэтому мы отреагировали на все это и зарегистрировали производства, будем его расследовать. Основной состав преступления, которое мы расследуем, это хищение или растрата бюджетных средств. Будем исследовать, насколько обоснована стоимость этих работ и их качество", - заявил Сытник. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 декабря 2018 года в Киеве началось строительство пешеходно-велосипедного моста

Кроме того,  в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который также известен как "мост Кличко", появились трещины у основания ограждения, а также в одном месте сильно ослабли тросы. Серьезная трещина образовалась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки.

Также в Киеве на пешеходный мост хотел заехать водитель внедорожника SsangYong Kyron. Он намеревался въехать на конструкцию 30 июня около пяти утра, но правоохранители пресекли попытку.

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