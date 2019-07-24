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НАБУ проводить обшуки у "Богдан Моторс"

Новини » Політика    24.07.2019 - 15:44
НАБУ проводить обшуки у "Богдан Моторс"
Іллюстративне фото (facebook.com)

НАБУ проводить обшуки вдруге

Співробітники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки у приміщеннях ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як повідомляється, обшуки проходять по справі можливого зловживання становищем службовим особами ПАТ "Укрексімбанк". У прес-службі додають, що 100% акцій ПАТ належать державі в особі Кабінету Міністрів.

"Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, - ред.). Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з червня 2019 року.  Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що тиждень тому НАБУ також проводило обшуки в компанії "Богдан Моторс". Разом з тим, у бюро тоді заявили про проведення обшуків в елітному спортивному клубі "5 елемент". Як зазначалось, ці обшуки проходили в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ.

Крім того, раніше повідомлялось, що детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшук в офісі інвестиційної компанії "Інвестиційний Капітал Україна". Обшуки проходили рамках кримінального провадження щодо посадових осіб НКРЕКП.

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