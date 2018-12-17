У центрі Києва розпочали будівництво пішохідно-велосипедного мосту

Фото: будівництво мосту ("Укравтодор")

У зв'язку із будівництвом із 17 грудня перекрито проїзд Володимирським узвозом

У Києві в понеділок, 17 грудня, розпочато будівництво пішохідно-велосипедного мосту, у зв'язку з чим частково перекрито рух Володимирським узвозом. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Зокрема, йдеться про будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". У звязку з цим перекрито проїзд автотранспорту у правій смузі руху по Володимирському узвозу в напрямку Європейської площі.

Додамо, також у Києві на Володимирській гірці раніше розпочалося будівництво пішохідно-велосипедного мосту, який з’єднає парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів. Відкрити його планують вже наприкінці весни 2019 року.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Києві почали зносити Шулявський шляхопровід. Підрядники пообіцяли, що під час робіт проспект Перемоги не перекриватимуть для транспорту повністю, тільки частково обмежуватимуть рух по одній смузі.

Також у листопаді поблизу залізничної станції "Дарниця" у Києві через колії побудували пішохідний перехід.