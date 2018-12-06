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Суд відправив під домашній арешт радника екс-директора "Укркосмосу"

Новини » Політика    06.12.2018 - 19:10
Суд відправив під домашній арешт радника екс-директора "Укркосмосу"
Фото: Михайло Гріншпон (nkau.gov.ua)

Клопотання прокуратури про арешт відхилили

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього позаштатного радника генерального директора Державного космічного агентства України (ДКАУ) Михайла Гріншпона, якого підозрюють в в нанесенні 8,24 млн доларів збитків державному підприємству "Укркосмос". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло"

Як зазначається, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталій Кравець повідомив, що прокуратура просила взяти підозрюваного під варту з альтернативою застави в 65 млн гривень.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 4 грудня повідомили про підозру двом особам, ймовірно причетним до нанесення 8,2 доларів збитків Державному підприємству "Укркосмос". 

Один з них - колишній позаштатний радник генерального директора ДКАУ. Зокрема, його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") і ч. 3 ст. 209 ("Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у травні 2010 року "Укркосмос" та канадська компанія MDA підписали контракт щодо створення першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь".  Як відомо, фінансувала проект канадська експортна агенція EDC, яка видала Україні кредит у розмірі 292 млн доларів під гарантії українського уряду.

При цьому сейшельська компанія-посередник Briklin Limited втратила 8 мільйонів доларів США, які сейшельська компанія повинна була передати "Південмашу". У зв'язку з цим супутник так і не був запущений.

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