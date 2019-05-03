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НАБУ обшукує місце роботи службовців ДФС Львівської області

Новини » Надзвичайні події    03.05.2019 - 23:58
НАБУ обшукує місце роботи службовців ДФС Львівської області
Ілюстративне фото (twitter.com.nab_ukr)

Слідча дія є санкціонованою в рамках розслідування справи про хабар

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та слідчі Держбюро розслідувань (ДБР)  проводять обшуки за місцем роботи окремих службових осіб облуправління Державної фіскальної служби у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що обшуки ввечері у п'ятницю, 3 травня, почалися під процесуальним керівництвом прокурорів Генпрокуратури України. Обшуки проводяться також у низці компаній. 

"Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування фактів незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також незаконного виведення, за винагороду, безготівкових коштів із реального сектору економіки в готівку", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Також у прес-службі додали, що попередня правова кваліфікація - ст. 205 ч.2 (фіктивне підприємницво, що спричинило збитки) та 364 ч.2 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. 

НАБУ обшукує місце роботи службовців ДФС Львівської області

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в розтраті 38 млн гривень двом посадовим особам головного управління ДФС в Дніпропетровській області. 

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