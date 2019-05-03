НАБУ обшукує місце роботи службовців ДФС Львівської області

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Слідча дія є санкціонованою в рамках розслідування справи про хабар

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки за місцем роботи окремих службових осіб облуправління Державної фіскальної служби у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що обшуки ввечері у п'ятницю, 3 травня, почалися під процесуальним керівництвом прокурорів Генпрокуратури України. Обшуки проводяться також у низці компаній.

"Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування фактів незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також незаконного виведення, за винагороду, безготівкових коштів із реального сектору економіки в готівку", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Також у прес-службі додали, що попередня правова кваліфікація - ст. 205 ч.2 (фіктивне підприємницво, що спричинило збитки) та 364 ч.2 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в розтраті 38 млн гривень двом посадовим особам головного управління ДФС в Дніпропетровській області.