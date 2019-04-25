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Двох співробітників ДФС підозрюють у розтраті 38 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    25.04.2019 - 12:48
Двох співробітників ДФС підозрюють у розтраті 38 млн гривень
Фото: обшуки в податковій інпекціїї (dbr.gov.ua)

ДБР проводили обшуки у податковій інспекції

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру двом посадовим особам головного управління ДФС в Дніпропетровській області в розтраті 38 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГБР.

Наголошується, що під час перевірки підприємства вони виявили значні порушення податкового законодавства, але в акті перевірки не зафіксували.

"З таких дій з державного бюджету України цьому підприємству незаконно перерахували ПДВ у розмірі понад 38 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що співробітники ДБР проводили обшуки у податковій інспекції, комерційних підприємствах і за місцем проживання посадових осіб ДФС.

"За результатами обшуків, вилучено печатки, комп'ютерна техніка та документи фінансової звітності підприємств з ознаками фіктивності. Досудове розслідування триває. У разі доведення провини, посадовим особам ДФС загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно посадових осіб Дніпровської міської ради, комунального підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю. Їх підозрюють в розтраті бюджетних коштів.

 

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