НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности

"Официально: 10 декабря детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области. Также следственные действия проходили в центральном аппарате ГНС", - говорится в сообщении ГНС.

Отмечается, что уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.

"Данные досудебного расследования и подробности дела - компетенция правоохранителей. Руководство и работники ГНС полностью способствуют работе антикоррупционных органов", - добавили в ГНС.

Также отмечается, что Государственная налоговая служба Украины всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с правоохранителями.