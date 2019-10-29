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НАБУ назвало причину обшуків у Дубневича

Новини » Надзвичайні події    29.10.2019 - 11:28
НАБУ назвало причину обшуків у Дубневича
Фото: Ярослав і Богдан Дубневичі (УНІАН)

Обшуки у Дубневича проходять у справі про легалізацію понад 2 млрд гривень доходів

Обшуки у Богдана Дубневича, львівського бізнесмена і колишнього нардепа, проходять у справі про легалізацію понад 2 млрд гривень доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро в Facebook.

Повідомляється, що детективи НАБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи за фактом відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також недостовірного декларування з боку Богдана та Ярослава Дубневичів.

НАБУ назвало причину обшуків у Дубневича

"За попередньою оцінкою слідства, особи, причетні до злочину протягом 2013 - 2018 років, легалізували понад 2 млрд гривень доходів, отриманих злочинним шляхом. Попередня правова кваліфікація - ст 209, 212 і 366-1 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що народному депутату Ярославу Дубневичу готується повідомлення про підозру в двох епізодах. Перший - це неправдиве декларування відомостей. Другий стосується корупційних схем в рамках закупівель для "Укрзалізниці". За даними слідства, в даному випадку мова йде про заволодіння понад 90 млн гривень через підставні фірми.

До цього повідомлялося, що НАБУ розслідує заволодіння компаніями Дубневичів більш 300 млн кубометрів газу. За даними слідства, ці дії завдали "Нафтогазу" збитків на 1,4 млрд гривень.

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