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У Дубневича проходять обшуки

Новини » Політика    29.10.2019 - 11:13
У Дубневича проходять обшуки
Фото: Богдан Дубневич (УНІАН)

Обшуки у Дубневича проходять у будинку під Львовом

У колишнього народного депутата Богдана Дубневича проходять обшуки. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на співробітника Національного антикорупційного бюро України на місці подій.

Повідомляється, що обшуки проходять в будинку Дубневича в селі Зубра під Львовом. Співробітник НАБУ підтвердив, що в будинку екс-нардепа проводять слідчі дії. Інших подробиць на даний момент немає.

Відзначимо, НАБУ розслідує заволодіння компаніями Дубневичів більш 300 млн кубометрів газу. За даними слідства, ці дії завдали "Нафтогазу" збитків на 1,4 млрд гривень.

Нагадаємо, в лютому Богдана Дубневича викрили на тому, що він вказав недостовірні відомості в декларації майже на 3 млн гривень. Зокрема, він не задекларував вісім земельних ділянок, а також не вказав вартість ще п'яти об'єктів - чотирьох квартир дружини і своєї земельної ділянки.

Відзначимо, у вересні правоохоронним органам передали матеріали щодо братів Дубневичів, які стосуються закупівлі анкерів за завищеними цінами, в результаті чого "Укрзалізниця" зазнала понад 60 млн гривень збитків.

Крім того, генпрокурор Руслан Рябошапка направив до Верховної Ради подання на позбавлення Ярослава Дубневича депутатської недоторканності у справі про привласнення більше 93 млн гривень філії "Укрзалізниці".

У ЗМІ братів Дубневичів пов'язують з сумнівними схемами на тендерах УЗ, які принесли їм основний капітал.

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