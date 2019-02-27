У НАБУ назвали скасування статті про незаконне збагачення "кроком назад"

Такий крок, на думку Національного бюро, є політично вмотивованим

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ на странице в Facebook.

В частности, в ведомстве отметили, что "отныне миллионные доходы, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением".

"Такой шаг, по мнению Национального бюро, является политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенцией ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским союзом", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник на закрытом заседании Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Речь идет о статье 368-2 Уголовного кодекса Украины.

Как писало РБК-Украина, после обнародования решения КСУ о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении возникнет много проблем. В частности, многочисленные громкие производство по статье 368-2 должны быть прекращены. Кроме того, моральный и физический вред, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению согласно закону.

Сегодня Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

В своем решении Конституционный суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.