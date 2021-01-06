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Справа рекордного хабара: суд продовжив обов'язки двом підозрюваним

Київ, Середа 06 січня 2021 12:28
Справа рекордного хабара: суд продовжив обов'язки двом підозрюваним
Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив обов’язки, покладені на екс-першого заступника начальника Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка та колишню керівницю організаційного департаменту Державної фіскальної служби Олену Мазурову. Їх підозрюють по справі рекордного хабара.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Слідча суддя не задовольнила клопотання захисту про зміну підозрюваному запобіжного заходу.

"У вівторок, 5 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на експершого заступника начальника Державної податкової служби у Києві та колишню керівницю організаційного департаменту Державної фіскальної служби", - йдеться в повідомленні.

Раніше НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в намаганні захистити екс-міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського від відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин. Мова йде про справу рекордного хабара.

Нагадаємо, у серпні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили в розшук Злочевського.

Зазначимо, Злочевському оголосили підозру у справі про рекордний хабар.

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