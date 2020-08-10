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НАБУ і САП оголосили Злочевського в розшук

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 18:13
НАБУ і САП оголосили Злочевського в розшук
Фото: Микола Злочевський (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

На даний момент Микола Злочевський ховається за кордоном

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили в розшук колишнього міністра екології та природокористування Миколи Злочевського. Раніше НАБУ оголосило йому підозру у справі про рекордний хабар в розмірі 5 млн доларів.

Про це свідчать дані розшукового обліку Міністерства внутрішніх справ України.

За інформацією МВС, Злочевського звинувачують за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України - надання неправомірної вигоди посадовій особі.

НАБУ і САП оголосили Злочевського в розшук

Відзначимо, на даний момент екс-міністр ховається за кордоном, антикорупційні органи підозрюють його також у незаконному збагаченні.

Нагадаємо, в червні антикорупційні органи викрили "на гарячому" трьох осіб відразу після надання 5 млн доларів хабаря для подальшої передачі керівнику САП Назару Холодницькому. Він нібито мав закрити кримінальну справу проти Миколи Злочевського, яку розслідує НАБУ.

Після суд заарештував заступника голови податкової Києва Миколи Ілляшенко, юриста компанії Burisma Андрія Кічу і колишню чиновницю Фіскальної служби Олену Мазурова.

За даними слідства, вони намагалися підкупити органи за закриття кримінальної справи до дня народження Злочевського.

1 липня НАБУ оголосило підозра Миколи Злочевському.

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