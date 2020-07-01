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Злочевському оголосили підозру у справі про рекордний хабар

Новини » Політика     01.07.2020 - 15:42
Злочевському оголосили підозру у справі про рекордний хабар
Фото: Микола Злочевський (burisma.com)

Злочевського підозрюють в організації підкупу керівництва НАБУ і САП

Колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському оголосили підозру у справі про рекордний хабар. Мова йде про хабар у розмірі 5 млн доларів, який призначався керівництву Національної антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що Злочевському оголосили підозру в організації спроби підкупу керівництва НАБУ і САП за закриття кримінальної справи проти нього. Оскільки його місцезнаходження невідоме, підозру відправили по пошті за місцем реєстрації.

Відзначимо, 12-13 червня антикорупційні органи викрили "на гарячому" трьох осіб відразу після надання 5 млн доларів хабара для подальшої передачі керівнику САП Назару Холодницькому. Він нібито мав закрити кримінальну справу проти Злочевського, яку розслідує НАБУ.

Нагадаємо, у середині червня суд заарештував по цій справі заступника голови податкової Києва Миколи Ільяшенка, юриста компанії Burisma Андрія Кічу і колишню чиновницю Фіскальної служби Олену Мазурову.

За даними слідства, вони намагалися підкупити антикорупційні органи за закриття кримінальної справи до дня народження Злочевського.

Злочевський оголошений в розшук і переховується за кордоном,
антикорупційні органи підозрюють його також у незаконному збагаченні.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України НАБУвзяткаНиколай ЗлочевскийСАП
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