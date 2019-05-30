НАБУ скерувало до суду справу про присвоєння землі депутатом Київради

Фото: Сергій Кримчак (facebook.com/krymchak)

Справу скерували до Шевченківського районного суду

Обвинувальний акт стосовно заволодіння депутатом Київської міськради Сергієм Кримчаком 6 земельними ділянками у столиці направлено до Шевченківського районного суду. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Також по цій справі відправлені до суду обвинувальні акти стосовно екс-секретаря земельної комісії та його спільника.

За даними слідства, депутат Київради, обіймаючи посаду секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, та маючи доступ до інформації про наявність в столиці вільної землі, впродовж 2008-2014 років організував схему заволодіння шістьма земельними ділянками. Загальна вартість цих земель становила понад 2,5 млн гривень.

Як зя'сували детективи, до реалізації корупційної схеми посадовець залучив свого родича. Він за дорученням депутата шукав осіб, на яких можна приватизувати земельні ділянки у Голосіївському районі м. Києва, що перебували в комунальній власності.

"Після того, як перелік таких осіб був готовий, чиновник власним листом ініціював включення питання про виділення їм землі до порядку денного Комісії. Згодом, на сесії Київради, ініціатор разом із іншими депутатами голосував за ухвалення відповідного рішення. У результаті шість земельних ділянок загальною площею 0,47 га виділено заздалегідь визначеним особам, які про це навіть не здогадувалися. У подальшому детективи встановили, що набуття землі у власність оформлювалося за підробленими документами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 лютого 2019 року екс-секретарю Комісії повідомлено про підозру у заволодінні шістьома земельними ділянками, а також у незаконному збагаченні на 19,5 млн грн: детективи НАБУ встановили, що у 2015-2016 роках депутат Київради набув у власність та передав активи на загальну суму 19,5 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Проте через рішення Конституційного суду, який визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення, кримінальне провадження стосовно депутата Київради в частині ст.368-2 закрили.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про завершення досудового розслідування депутату міської ради Сергію Кримчаку за злочинною схемою щодо заволодіння трьома земельними ділянками в столиці. Брата депутата - Антона - НАБУ підозрює у злочинах, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209. На думку слідчих, він виконував роль пособника в реалізації схеми.