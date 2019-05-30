НАБУ направило в суд дело о присвоении земли депутатом Киеврады

Фото: Сергей Крымчак (facebook.com/krymchak)

Дело направили в Шевченковский районный суд

Обвинительный акт в отношении завладения депутатом Киеврады Сергеем Крымчаком 6 земельными участками в столице направлено в Шевченковский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Также по этому делу отправлены в суд обвинительные акты в отношении экс-секретаря земельной комиссии и его сообщника. По данным следствия, депутат Киеврады, занимая пост секретаря комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, и имея доступ к информации о наличии в столице свободной земли, в течение 2008-2014 годов организовал схему завладения шестью земельными участками. Общая стоимость этих земель составляла более 2,5 млн гривен.

Как установили детективы, к реализации коррупционной схемы чиновник привлек своего родственника. Он по поручению депутата искал лиц, на которых можно приватизировать земельные участки в Голосеевском районе г. Киева, находящихся в коммунальной собственности.

"После того, как перечень таких лиц был готов, чиновник собственным письмом инициировал включение вопроса о выделении им земли в повестку дня Комиссии. Впоследствии, на сессии Киеврады, инициатор вместе с другими депутатами голосовал за принятие соответствующего решения. В результате шесть земельных участков общей площадью 0,47 га выделено заранее определенным лицам, которые об этом даже не догадывались. В дальнейшем сыщики установили, что приобретение земли в собственность оформлялось по поддельным документам", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля 2019 года экс-секретарю Комиссии было сообщено о подозрении в завладении шестью земельными участками, а также в незаконном обогащении на 19,5 млн грн: детективы НАБУ установили, что в 2015-2016 годах депутат Киеврады приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Однако из-за решения Конституционного суда, который признал неконституционной статью о незаконном обогащении, уголовное производство в отношении депутата Киевсовета в части ст.368-2 закрыли.

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о завершении досудебного расследования депутату городского совета Сергею Крымчаку по преступной схеме по завладению тремя земельными участками в столице. Брата депутата - Антона - НАБУ подозревает в преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209. По мнению следователей, он выполнял роль пособника в реализации схемы.