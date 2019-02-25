Депутату Київради оголосили другу підозру у справі про присвоєння землі

Фото: Сергій Кримчак (facebook.com/krymchak)

Сергія Кримчака підозрюють у заволодінні шістьма земельними ділянками та незаконному збагаченні на 19,5 млн гривень

Правоохоронці 25 лютого повідомили про підозру депутату Київради, колишньому секретарю земельної комісії Сергію Кримчаку у заволодінні шістьма земельними ділянками та незаконному збагаченні на 19,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

В прес-релізі не вказано ім'я підозрюваного, однак, виходячи з раніше опублікованих даних САП і НАБУ по справі, можна зробити висновок, що мова йде про депутата Київради Сергія Кримчака.

Наголошується, що дії посадовця кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 і 4 ч. ст. 358 і ч. 1 ст. 368-2 Кримінального кодексу України. Також повідомлено про підозру його спільникові (з ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191)

За даними слідства, депутат Київради, займаючи посаду секретаря комісії з питань земельних відносин, і маючи доступ до інформації про наявність в столиці вільної землі, протягом 2008-2014 років організував схему заволодіння шістьма земельними ділянками. Загальна вартість цих земель становить понад 2,5 млн гривень. Встановлено, що до реалізації корупційної схеми посадовець залучив свого родича. Зокрема, за дорученням депутата шукав осіб, на яких можна приватизувати земельні ділянки в Голосіївському районі міста Києва, що перебувають у комунальній власності.

Крім того, чиновник власним листом ініціював включення питання про виділення їм землі до порядку денного комісії. Згодом, на сесії Київради, ініціатор разом з іншими депутатами голосував за ухвалення відповідного рішення.

В результаті дій зловмисників шість земельних ділянок загальною площею 0,47 га було виділено заздалегідь певним особам, які про це навіть не здогадувалися. Надалі детективи встановили, що набуття землі у власність оформлялося за підробленими документами.

Раніше, у вересні 2017 року, чиновника звинуватили у заволодінні трьома ділянками у столиці загальною площею 0,26 га. Вісім місяців потому детективи Національного бюро завершили розслідування, а прокурори САП направили обвинувальний акт до суду. Зараз справа слухається в Шевченківському районному суді Києва.

Крім того, він в 2015-2016 роках придбав у власність і передав активи на загальну суму 19,5 млн гривень, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами. Частина цієї суми була витрачена на придбання позашляховика класу "люкс", яким користується депутат, інші кошти були інвестовані в корпоративні права та нерухомість.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про завершення досудового розслідування депутату міської ради Сергію Кримчаку за злочинною схемою щодо заволодіння трьома земельними ділянками в столиці. Брата депутата - Антона - НАБУ підозрює у злочинах, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209. На думку слідчих, він виконував роль пособника в реалізації схеми.

Раніше Солом'янський районний суд Києва заарештував три компанії депутата Київської міської ради і автомобіль Mercedes-Benz ML 350 2012 року випуску.