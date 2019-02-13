НАБУ скерувало до суду справу про розкрадання коштів гранту Євросоюзу

Обвинувачений спрямував гроші на модернізацію приватної нерухомості

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу НАБУ.

Как сообщается, 11 февраля 2019 года обвинительный акт в отношении начальника Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации направлено в Печерский районный суд г. Киева.

"Чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, обвиняемый, вместо того, чтобы направить средства, выделенные ЕС на обустройство социального жилья для внутренне перемещенных лиц, направил их на модернизацию частной недвижимости.

"19 декабря 2018 года должностному лицу Киевской ОГА и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления", - добавили в ведомстве.

Напомним, 21 декабря НАБУ завершило досудебное расследование дела о хищении средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц.

Также РБК-Украина писало, что Черногория выдала женщину Украине, разыскиваемую за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем на общую сумму свыше 1,6 млрд гривен.