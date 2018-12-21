НАБУ завершило розслідування справи про розкрадання коштів гранту Євросоюзу

Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Чиновник Київської ОДА уклав грантову угоду і освоїв кошти ЄС

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування справи про розкрадання коштів, виділених для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАБУ.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 19 грудня завершили досудове розслідування за підозрою начальника Служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації у вчиненні кримінального злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, представництво Європейського союзу в Україні надало грант у сумі понад 1,85 млн євро для реалізації заходів з тимчасового розміщення та розселення переселенців. Кошти цього гранту Служба у справах дітей та сім'ї ОДА повинна була облаштувати соціальне житло для внутрішньо переміщених сімей з дітьми в Київській області.

При цьому чиновник Київської ОДА, знаючи, що обраний ним об'єкт нерухомості перебуває у приватній власності, уклав грантову угоду і освоїв кошти ЄС. Після чого підписав ряд договорів про здійснення капітального ремонту зазначеного будинку за рахунок допомоги Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Чорногорія видала жінку Україні, розшукувану за фіктивне підприємництво і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 млрд гривень.