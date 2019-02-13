НАБУ скерувало до суду справу про розкрадання коштів гранту Євросоюзу

Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Обвинувачений спрямував гроші на модернізацію приватної нерухомості

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів, виділених для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як повідомляється, 11 лютого 2019 року обвинувальний акт стосовно начальника Служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації скеровано до Печерського районного суду м.Києва.

"Посадовцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувало слідство, обвинувачений, замість того, аби скерувати кошти, виділені ЄС на облаштування соціального житла для внутрішньо переміщених осіб, спрямував їх на модернізацію приватної нерухомості.

"19 грудня 2018 року посадовцю Київської ОДА та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 21 грудня НАБУ завершило досудове розслідування справи про розкрадання коштів, виділених для внутрішньо переміщених осіб.

Також РБК-Україна писало, що Чорногорія видала жінку Україні, розшукувану за фіктивне підприємництво і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 млрд гривень.