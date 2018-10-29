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Під час обшуку в екс-заміністра юстиції Мороза знайшли печатки держконтори і нотаріуса

Новини » Політика    29.10.2018 - 10:18
Фото: Павло Мороз (facebook.com.mediaknk)
Фото: Павло Мороз (facebook.com.mediaknk)

Обшук провели 4 липня 2018 року

У екс-заступника міністра юстиції Павла Мороза пройшли обшуки у квартирі у справі щодо хабарів Мін’юсту. Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на джерела у Міністерстві юстиції, передає РБК-Україна.

Як свідчить ухвала Київського апеляційного суду від 17 жовтня 2018 року, обшук провели 4 липня 2018 року. Під час обшуку вилучили гербову печатку №8 Другої Київської державної нотаріальної контори та штамп державного нотаріуса цієї ж контори.

"За правилами, ці печатки мають бути в єдиному примірнику і зберігатися у сейфах установи, якій вони належать. У Другій Київській державній нотаріальній конторі повідомили, що їхня печатка №8 на місці", - пише видання.

Також правоохоронці вилучили в екс-замміністра печатки готелю "Дружба", фірми Grotkal Holdings Limited (кіпрська компанія, власниками якої є дві інші кіпрські фірми – Elpico Nominees limited та Elpico Trustees Limited) та печатку/штамп прямокутної форми з написами грецькою мовою.

Також повідомляється, що у квартирі Мороза вилучили аркуші формату А4 з відтисками низки українських компаній, деякі з печатками і записами, схожими на підпис.

"Багато з цих компаній уже неіснуючі або перейменовані. Це "УСК Гарант авто", ВКПП "Успіх", "ТОВ "Гарант Авто Сервіс", "ТОВ "Ніто ЛТД", "ТОВ Діл Інтернешнл", "ТОВ "Сканія Кредіт України", "ВКПП "Володар-2", "ТОВ "Мерлоні Термосанітарі Укр ЛЛс", "ТОВ "Альтком Консалтінг", "ВКФ "Альбадент Лтд", "Українсько кіпрське ТОВ "Промітеас стоунз". Також вилучили картку ідентифікації клієнта Moroz Pavlo № 0113421, банківський ключ у вигляді флеш-накопичувача та 25 набоїв", - йдеться у повідомленні.

Все вилучене майно арештоване рішенням суду в рамках кримінального провадження.

Зазначимо, в рамках цього ж кримінального провадження було взято на хабарі 200 тис. грн працівниць Мін’юсту Алісу Оскірко та Тетяну Даценко.

Також повідомлялося, що екс-заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації Павло Мороз задекларував 575 тис. доларів заощаджень.

 

 

 

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