НАБУ и САП разоблачили на взятках нардепа и не только: Зеленский рассказал детали

На взятках были уличены один из нардепов и военнослужащие Национальной гвардии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Глава государства проинформировал, что заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

"Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу", - проинформировал президент.

Зеленский подчеркнул, что может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции, а в итоге - справедливый приговор.

Фото: Зеленский, Кривонос и Клименко (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", - резюмировал глава государства.