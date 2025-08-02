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НАБУ и САП разоблачили на взятках нардепа и не только: Зеленский рассказал детали

Суббота 02 августа 2025 17:03
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НАБУ и САП разоблачили на взятках нардепа и не только: Зеленский рассказал детали Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

На взятках были уличены один из нардепов и военнослужащие Национальной гвардии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Глава государства проинформировал, что заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

"Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу", - проинформировал президент.

Зеленский подчеркнул, что может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции, а в итоге - справедливый приговор.

Фото: Зеленский, Кривонос и Клименко (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", - резюмировал глава государства.

Восстановление полномочий НАБУ и САП

Напомним, что после того, как Верховная Рада приняла закон о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Зеленский в тот же день подписал документ.

"Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта - теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное", - сказал Зеленский в видеообращении.

Подробнее о том, как разворачивался антикоррупционный кризис и что означает новый закон для НАБУ и САП - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский НАБУ САП
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