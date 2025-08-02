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НАБУ і САП викрили на хабарях нардепа і не тільки: Зеленський розповів деталі

Субота 02 серпня 2025 17:03
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НАБУ і САП викрили на хабарях нардепа і не тільки: Зеленський розповів деталі Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

На хабарях були викриті один із нардепів та військовослужбовці Національної гвардії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram.

Глава держави поінформував, що заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

"Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу", - поінформував президент.

Зеленський наголосив, що може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції, а в підсумку - справедливий вирок.

Фото: Зеленський, Кривонос і Клименко (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", - резюмував глава держави.

Відновлення повноважень НАБУ і САП

Нагадаємо, що після того, як Верховна Рада ухвалила закон про відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Зеленський в той же день підписав документ.

"Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту - тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Детальніше про те, як розгорталася антикорупційна криза та що означає новий закон для НАБУ і САП - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський НАБУ САП
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