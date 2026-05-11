НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно

Украинские правоохранители проводят следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".
Информацию о следственных действиях НАБУ и САП по отношению к Ермаку журналистам УП раскрыли неназванные источники.
В то же время источник РБК-Украина подтверждает сообщения УП.
По состоянию на сейчас причина следственных действий не уточняется, но в ноябре прошлого года к Ермаку уже приходили с обысками в рамках резонансного дела "Мидас". В тот же день он был уволен с должности руководителя ОП.
Напомним, в прошлом году детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме". По версии следствия, преступная группировка требовала от контрагентов энергоатома откаты в размере 10-15% от стоимости контракта.
Основными фигурантами дела являются бизнесмен Тимур Миндич, бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, бизнесмен Александр Цукерман.
Полученные незаконным путем деньги участники группировки "отмывали" в бэк-офисах.
В СМИ на фоне резонансного расследования появились слухи, что одним из фигурантов может быть тогда еще руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Изначально предполагалось, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича", которые обнародовало НАБУ в рамках дела "Мидас", под псевдонимом "Али-Баба".
Уже в марте этого года главный детектив НАБУ по делу "Мидас" Александр Абакумов сказал, что на самом деле у Ермака псевдоним "Хирург".