НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно

Информацию о следственных действиях НАБУ и САП по отношению к Ермаку журналистам УП раскрыли неназванные источники.

В то же время источник РБК-Украина подтверждает сообщения УП.

По состоянию на сейчас причина следственных действий не уточняется, но в ноябре прошлого года к Ермаку уже приходили с обысками в рамках резонансного дела "Мидас". В тот же день он был уволен с должности руководителя ОП.

Дело "Мидас"

Напомним, в прошлом году детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме". По версии следствия, преступная группировка требовала от контрагентов энергоатома откаты в размере 10-15% от стоимости контракта.

Основными фигурантами дела являются бизнесмен Тимур Миндич, бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, бизнесмен Александр Цукерман.

Полученные незаконным путем деньги участники группировки "отмывали" в бэк-офисах.

В СМИ на фоне резонансного расследования появились слухи, что одним из фигурантов может быть тогда еще руководитель Офиса президента Андрей Ермак.