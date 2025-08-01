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НАБУ и САП вернули полномочия, а Рубио рассказал о переговорах с РФ: новости за 31 июля

Пятница 01 августа 2025 06:30
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НАБУ и САП вернули полномочия, а Рубио рассказал о переговорах с РФ: новости за 31 июля Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада приняла закон о независимости НАБУ и САП. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио рассказал о новых переговорах с российскими чиновниками.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 31 июля, - в материале РБК-Украина.

Рада приняла закон Зеленского о НАБУ и САП

Верховная Рада поддержала президентский проект закона №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. "За" отдали свои голоса 331 народный депутат.

Как проголосовали нардепы, что известно о скандале и суть нового закона о НАБУ и САП - в материале РБК-Украина.

Рубио заявил о новых переговорах с окружением Путина об Украине: есть ли прогресс

Американские чиновники на этой неделе контактировали с приближенными российского диктатора Владимира Путина. Они обсуждали вопрос войны РФ против Украины, рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, президент Дональд Трамп ждал уже более шести месяцев и делал все возможное для того, чтобы война России против Украины завершилась.

Основной удар - по Киеву, 5 прямых попаданий ракет: чем била РФ и как сработала ПВО

В ночь на 31 июля российская армия выпустила по Украине 317 дронов и ракет. Главной целью удара был Киев, зафиксировано 5 прямых попаданий.

По данным военных, в целом противник использовал 309 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов. Также захватчики выпустили 8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области.

Новый вызов для ПВО: Игнат рассказал об особенностях атак реактивными "Шахедами"

30 июля в небе над Украиной зафиксировали до восьми реактивных "Шахедов". Эти беспилотники сложно распознать радиолокационным средствам, рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, для них характерен звук, отличающийся от обычного "Шахеда".

Журналист Макаров ранил себя сам: полиция завершила расследование нападения

Правоохранители завершили расследование дела о нападении на журналиста Юрия Макарова. Полиция установила, что мужчина ранил себя сам.

Происшествие произошло вечером 16 апреля возле жилого комплекса в Соломенском районе. Тогда 69-летний журналист заявил, что на него напал неизвестный и ударил ножом - в результате он получил ранения ребра и руки.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки НАБУ САП Марко Рубио Война в Украине
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