Новый вызов для ПВО: Игнат рассказал об особенностях атак реактивными "Шахедами"
Вчера в небе над Украиной зафиксировали до восьми реактивных "Шахедов". Эти беспилотники сложно распознать радиолокационным средствам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Реактивные БПЛА были зафиксированы вчера. Были зафиксированы до 8 реактивных БПЛА с северного направления. Вероятно, сегодня тоже такие БПЛА были среди обычных дронов-имитаторов, или же ударный БПЛА-шахед с двигателями внутреннего сгорания", - пояснил Игнат.
По его словам, именно поэтому, как уже сообщалось, для них характерен звук, отличающийся от обычного "Шахеда".
"Фактически, радиолокационно он отображается как крылатая ракета по параметрам полета, потому что скорость там может быть 500 плюс километров в час. Такие цели перехватывать могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем", - пояснил представитель ВС.
Как он отметил, именно поэтому, на сегодня, есть угроза применения противником этих реактивных дронов.
"Конечно, массового применения их нет, есть единичные случаи, но вчерашний случай, вчерашняя ночь, показывает, что 8 таких БПЛА было точно зафиксировано", - добавил Игнат.
Россия начала использовать реактивные "Шахеды"
Заметим, что на днях, первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что российская армия уже интегрирует различные решения, которые позволят "Шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики.
Он отметил, что вскоре оккупанты начнут переходить на реактивные дроны, а значит, Украине уже нужно работать над решением этой проблемы.
Подробнее о том, как "Шахеды" стали умнее и что Россия встроила в иранские дроны, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что, по словам Федорова, в Украине сейчас есть технические решения по производству перехватчиков дронов, которые помогают каждую ночь сбивать десятки вражеских целей.
Поэтому сейчас производители работают над технологиями против реактивных дронов.