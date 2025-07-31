Журналист Макаров ранил себя сам: полиция завершила расследование нападения

Правоохранители завершили расследование дела о нападении на журналиста Юрия Макарова. Полиция установила, что мужчина ранил себя сам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Происшествие произошло вечером 16 апреля возле жилого комплекса в Соломенском районе. Тогда 69-летний журналист заявил, что на него напал неизвестный и ударил ножом - в результате он получил ранения ребра и руки.

В ходе расследования полиция просмотрела записи с камер, опросила возможных свидетелей и провела следственный эксперимент. Выяснилось, что в момент ранения рядом никого не было.

Также неподалеку нашли нож и чехол, которые могли быть орудием преступления. Экспертиза показала, что на них есть только ДНК самого потерпевшего - это свидетельствует о том, что ранения были нанесены самостоятельно.

Кроме того, мужчина прошел психиатрическую экспертизу. Она подтвердила, что Макаров находился в состоянии сильного стресса, что могло повлиять на его поведение. Журналист согласился с результатами экспертизы, поэтому правоохранители закрыли дело.