ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Журналист Макаров ранил себя сам: полиция завершила расследование нападения

Четверг 31 июля 2025 12:27
UA EN RU
Журналист Макаров ранил себя сам: полиция завершила расследование нападения Фото: Юрий Макаров (facebook.com/lukianhalkin)
Автор: Валерия Полищук

Правоохранители завершили расследование дела о нападении на журналиста Юрия Макарова. Полиция установила, что мужчина ранил себя сам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Происшествие произошло вечером 16 апреля возле жилого комплекса в Соломенском районе. Тогда 69-летний журналист заявил, что на него напал неизвестный и ударил ножом - в результате он получил ранения ребра и руки.

В ходе расследования полиция просмотрела записи с камер, опросила возможных свидетелей и провела следственный эксперимент. Выяснилось, что в момент ранения рядом никого не было.

Также неподалеку нашли нож и чехол, которые могли быть орудием преступления. Экспертиза показала, что на них есть только ДНК самого потерпевшего - это свидетельствует о том, что ранения были нанесены самостоятельно.

Кроме того, мужчина прошел психиатрическую экспертизу. Она подтвердила, что Макаров находился в состоянии сильного стресса, что могло повлиять на его поведение. Журналист согласился с результатами экспертизы, поэтому правоохранители закрыли дело.

Нападение на Макарова

В середине апреля журналист и исполнительный продюсер "Суспільного мовлення" Юрий Макаров был ранен ножом. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако угрозы для жизни не было.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что он лично контролирует ход дела.

Больше подробностей о деле - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрий Макаров
Новости
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции