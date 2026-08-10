Руководитель САП назвал единственный способ побороть коррупцию в оборонке

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура не способны самостоятельно искоренить коррупцию в оборонной сфере. Несмотря на это, выход есть.

С таким предупреждением выступил руководитель САП Александр Клименко, сообщает РБК-Украина с ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Можем ли мы побороть коррупцию в оборонке силами НАБУ и САП? Нет, не можем. Потому что огромный бюджет, огромное количество закупок, и в каждой из них может быть определенный коррупционный риск", - подчеркнул Клименко.

Он также объяснил, что должа быть совместная работа как антикоррупционных органов, так и самого Министерства обороны Украины.

Руководитель САП подтвердил, что недавно МО впервые обратилось к НАБУ для того, чтобы получить анализ рисков, где возможна коррупция в оборонной сфере.

"Они им предоставили такой анализ, и это только может быть в таком симбиозе, когда Министерство обороны также принимает меры для того, чтобы снизить эту коррупцию", - отметил Клименко.

На этом фоне он напомнил, что НАБУ и САП могут только расследовать конкретные дела, а также подсветить, каким образом коррупция работает.

Однако исключительно МО принимает административные решения, чтобы не допустить дальнейшего разрастания коррупции.

Что касается антикоррупционных органов, то им пока недостаточно детективов и прокуроров для того, чтобы расследовать такое большое количество дел.

"Поэтому это только может быть симбиоз. Существует ли там коррупция? Да, существует. Как ее победить? Это последовательные шаги. То есть, если мы видим, что на закупках идут откаты, миллион долларов был на закупке дронов. Это же элементарные вещи: то есть не может компания выиграть без отката. Что для этого сделать? Для этого необходимо задействовать административный ресурс", - заявил Клименко.

По его словам, речь идет о прозрачных конкурсах и закупках, чтобы побеждали компании, которые предлагают качественный и более дешевый товар.