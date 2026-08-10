Коррупция в Украине не уменьшается, а "топовая" даже растет, - руководитель САП

Уровень коррупции в Украине остается неизменным, а взяточничество среди высших должностных лиц даже растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко на брифинге.

Что мешает борьбе с коррупцией

Клименко заявил, что государство демонстрирует отсутствие политической воли бороться с коррупцией должным образом.

"Коррупция в Украине не уменьшается. Она остается на одном и том же уровне. Или если говорить о топ-коррупции, то она даже растет. Государство демонстрирует то, что у нее нет политической воли бороться с этой коррупцией должным образом", - отметил руководитель САП.

По его словам, остается нерешенной проблема с экспертным учреждением. Также до сих пор не отменены так называемые "правки Лозового", которые дают коррупционерам избегать ответственности из-за закрытия производств по сугубо формальным основаниям.

Отдельной проблемой Клименко назвал отсутствие у САП полномочий самостоятельно начинать расследование народных депутатов и согласовывать следственные и негласные следственные действия в отношении нардепов.

"Поэтому мы не должны зависеть от воли другого должностного лица, вообще не имеющего отношения к Антикоррупционной структуре", - подчеркнул руководитель САП.

Фото: Клименко заявил, что коррупция в Украине не уменьшается (инфографика РБК-Украина)

Почему нужны международные следственные группы

Клименко обратил внимание на проблему экстрадиции и создание совместных следственных групп с другими государствами.

По его словам, большинство коррупционных схем сегодня выходят за пределы Украины и затрагивают сразу несколько юрисдикций.

В качестве примера он привел дело "Мидас", в легализации средств по которому задействовано большое количество юрисдикций.

"У нас есть необходимость создания международных следственных групп с другими юрисдикциями, чтобы максимально быстро и удобно получать доказательства в этом конкретном уголовном производстве и обмениваться информацией с прокурорами других юрисдикций", - пояснил Клименко.

По его словам, именно эти проблемы не решаются длительное время, и о них следует говорить открыто.