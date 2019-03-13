Наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала вдвічі знизити зарплату Коболєва

Пропозицію передадуть до Кабінету міністрів

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на заседании 11 марта принял решение внести в Кабинет министров представление о продлении срока полномочий Андрея Коболева на должности главы правления "Нафтогаза" минимум на один год, то есть до 22 марта 2020 года. Об этом говорится в документе, текст которого публикует агентство "Українські новини".

В то же время в пресс-службе "Нафтогаза" агентству РБК-Украина отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Согласно рекомендации, уровень вознаграждения Коболева должен составлять 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий. Однако будет предусмотрена выплата премии по результатам работы за год в конце срока действия контракта в размере, который будет утвержден правительством в финансовом плане "Нафтогаза".

В обосновании решения отмечается, что "наблюдательному совету крайне важно обеспечить непрерывность работы руководящего состава компании, особенно в течение следующих 12 месяцев".

Напомним, в конце февраля наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рекомендовала продлить контракт с Андреем Коболєвим на действующих условиях.

Однако 6 марта Кабинет министров решил провести открытый конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Премьер-министр Гройсман отметил, что 22 марта заканчивается контракт нынешнего главы НАК Андрея Коболева и всего состава правления.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на брифинге 6 марта заявил, что не собирается увольняться с должности в связи объявлениям Кабинетом министров открытого конкурса. Комментируя свое возможное участие в конкурсе, он заявил, что ждет позиции юристов по этому вопросу.

Коболев возглавляет правление НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года.