"Надоело то дерьмо": Костюк остро отреагировала на освистывание теннисных фанатов

20-летняя киевлянка разочарована зрителями Открытого чемпионата Франции. Она призналась, что не ожидала такого поведения, но зацикливаться на нем не будет.

"Честно, людям должно быть стыдно, но не мне решать. Я чувствую себя нормально. В социальных сетях после моих заявлений я получаю много негативных реакций, но я удалила почти все социальные сети из телефона", – рассказала Костюк.

По словам украинской теннисистки, она решила игнорировать негативные комментарии в свой адрес. Вместо этого вторая ракетка Украины стремится сконцентрироваться на собственных выступлениях на профессиональном уровне.

"Я ничего не читаю. Я закрываю комментарии, и я не хочу – честно говоря, не хочу. Мне надоело то дерьмо, которое говорят люди", – резюмировала Костюк.

Накануне украинка проиграла Соболенко матч первого круга "Ролан Гарроса". После поединка белорусская теннисистка, регулярно поддерживающая режим Лукашенко, решила разыграть на публике удивление из-за отказа Костюк пожать руку. Как следствие, часть болельщиков освистала украинскую теннисистку, когда та покидала корт.

Ukrainian tennis player Marta Kostyuk refused to shake hands with Belarusian Arina Sobolenko at the Roland Garros tournament. pic.twitter.com/nfKBDsKWG9