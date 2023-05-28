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Костюк проиграла второй ракетке мира на старте "Ролан Гарроса"

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Париж, Воскресенье 28 мая 2023 13:32
Костюк проиграла второй ракетке мира на старте "Ролан Гарроса" Фото: Марта Костюк зачехлила ракетку в Париже (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Представительство Украины на Открытом чемпионате Франции по теннису-2023 уменьшилось. Поражением Марты Костюк завершился матч первого круга турнира против Арины Соболенко из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/64 финала, женщины

Костюк – Соболенко – 0:2 (3:6, 2:6)

Украинская теннисистка начала с белоруской на равных. Более того, в пятом гейме Костюк удалось оформить брейк. Правда, Соболенко сразу же ответила обратным. А потом еще раз взяла пункт на подаче молодой киевлянки.

После такого двойного удара навязать конкуренцию Костюк не смогла. Она проиграла "под ноль" девятый гейм и позволила нейтральной атлетке с откровенными симпатиями к Лукашенко повести по сетам. Вторая партия оказалась еще короче.

В этот раз 20-летняя украинка отдала стартовый гейм, а ключевой стала неудача в пятом. Костюк по его итогам "горела" 1:4 и фактически сдалась на милость победительнице. В свою очередь Соболенко на классе довела матч до уверенной победы, отдав сопернице всего гейм.

В следующем раунде белорусская теннисистка встретится либо с венгеркой Удварди, либо с соотечественницей Шимановичей. Тем временем еще пять украинок стартуют на "Ролан Гарросе" в понедельник, 29 мая.

К слову, накануне Свитолина завоевала первый титул после рождения дочери.

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Марта Костюк Теннис
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