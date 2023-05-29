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Свитолина после триумфа в Страсбурге "скосила" три сотни позиций рейтинга WTA

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Киев, Понедельник 29 мая 2023 10:28
Свитолина после триумфа в Страсбурге "скосила" три сотни позиций рейтинга WTA Фото: Элина Свитолина завоевала титул во Франции (facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG)
Автор: Антон Федорцив

Грандиозным прогрессом в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) за неделю отличилась украинка Элина Свитолина. На выходных она выиграла первый после декрета турнир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Четверо украинских теннисисток удержались в первой сотне рейтинга профессионалок. Первой ракеткой Украины осталась Ангелина Калинина. Она потеряла одну строчку и занимает 26-е место.

Марта Костюк, уже успевшая покинуть "Ролан Гаррос", сохранила 39-ю позицию. По три места потеряли Леся Цуренко и Екатерина Байндль, которые будут стартовать на Открытом чемпионате Франции на этой неделе. Тем временем Даяна Ястремская осталась на 144-й позиции.

Сильнейшая украинка в истории Свитолина поднялась на 316 позиций. 28-летняя теннисистка, пропустившая год выступлений из-за беременности и рождения дочери, ворвалась во вторую сотню классификации. В субботу она выиграла турнир в Страсбурге.

Безапелляционным лидером рейтинга WTA осталась Ига Свентек. Польская теннисистка набрала 8940 пунктов. В топ-тройку входят белоруска Арина Соболенко и Джессика Пегула из США.

Свитолина после триумфа в Страсбурге &quot;скосила&quot; три сотни позиций рейтинга WTA

К слову, накануне Костюк уступила Соболенко в двух сетах в первом раунде French Open.

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Элина Свитолина Теннис Марта Костюк Даяна Ястремская
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