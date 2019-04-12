Наглядову раду "Укрнафти" очолив Юрій Вітренко

Виконавчий директор "Групи Нафтогаз" Юрій Вітренко очолив наглядову раду ПАТ "Укрнафта". Про це йдеться в документах, оприлюднених на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалено наглядовою радою компанії 11 квітня.

Нагадаємо, на загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" 28 березня 2019 року акціонери "Укрнафти" привели структуру управління компанії у відповідність до вимог закону про акціонерні товариства, затвердили оновлений статут і положення про спостережну раду. Наглядовій раді передали повноваження призначати і звільняти голову правління, які раніше були в компетенції зборів акціонерів.

У зв'язку зі зміною в структурі управління компанією, акціонери вирішили достроково припинити повноваження чинного голови правління Марка Роллінса 30 квітня. За рішенням акціонерів з 1 травня Олег Гез, чинний заступник голови правління і виконавчий віце-президент по збуту, тимчасово буде виконувати обов'язки керівника "Укрнафти" до обрання нового голови.

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват", які повністю контролювали менеджмент до 2015 року.