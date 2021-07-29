Спостерігачі ОБСЄ не змогли потрапити на окуповані території: бойовики не пропустили

Спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі знову не змогли потрапити на окуповані території Донбасу . Їх в черговий раз не пропустили бойовики, завадивши тим самим повноцінній роботі місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 28 липня.

Зазначається, що на блокпості збройних формувань біля Старомар'ївки, два озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль місії в Хрещатицьке (колишнє Червоноармійське). Пояснили свою поведінку окупанти "триваючими роботами з розмінування". Однак, перебуваючи на блокпості спостерігачі бачили, що блокпост перетинали цивільні особи й автомобілі.

Також на блокпості бойовиків біля Шевченка два озброєні окупанти завадили роботі спостерігачів ОБСЄ. Вони не пропустили патруль у напрямку на південь до Хрещатицького. Пояснили це "міркуваннями безпеки". Однак ОБСЄ зазначає, що спостерігачі бачили громадян і автомобілі, які перетинали блокпост.

Крім того в районі н.п. Корсунь член збройних формувань не пропустив патруль в напрямку на північ до н. п. Дебальцеве, пославшись на "накази від командирів". Він перенаправив спостерігачів на другорядну дорогу через Корсунь, яка була заблокована вантажівкою загального призначення.