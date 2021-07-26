Бойовики розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі, - звіт ОБСЄ
Бойовики розміщують важку військову техніку в житлових районах окупованого Донбасу. Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі виявили зенітні установки та іншу заборонену зброю на цій території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ.
На території об'єктів біля житлових кварталів на непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей спостерігачі виявили 8 ББМ та 2 зенітні установки.
Зокрема відомо, що зенітна установка типу ЗУ-23 була виявлена поблизу житлового району Донецька. Його засік безпілотник місії.
Крім того, безпілотник ОБСЄ виявив 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (типу БРЕМ - 2 одиниці і БТС-4а - 3 одиниці), а також 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ) поблизу житлового району Донецька.
У Луганській області поблизу Пахалівки бойовики розмістили бронетранспортер (МТ-ЛБ) із зенітною установкою (ЗУ-23).
Також ОБСЄ повідомляє про озброєння, розміщене в порушення ліній відведення.
У Луганській області біля селища Сентянівка бойовики розмістили два міномети "Сани" 120 калібру.
Поблизу житлових районів Донецька безпілотник ОБСЄ помітив самохідну гаубицю (2С3" Акація", 152 мм).
Нагадаємо, бойовики вивели сотні одиниць танків і артилерії на полігони в Луганській області. Їх помітив безпілотник ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли Опитне. В результаті постраждали будинки мирних жителів.