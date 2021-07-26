ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі, - звіт ОБСЄ

Новость на русском →
Україна, Понеділок 26 липня 2021 03:43
Бойовики розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі, - звіт ОБСЄ Фото: бойовики розміщують важку техніку в житлових районах Донбасу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики розміщують важку військову техніку в житлових районах окупованого Донбасу. Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі виявили зенітні установки та іншу заборонену зброю на цій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ.

На території об'єктів біля житлових кварталів на непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей спостерігачі виявили 8 ББМ та 2 зенітні установки.

Зокрема відомо, що зенітна установка типу ЗУ-23 була виявлена поблизу житлового району Донецька. Його засік безпілотник місії.

Крім того, безпілотник ОБСЄ виявив 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (типу БРЕМ - 2 одиниці і БТС-4а - 3 одиниці), а також 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ) поблизу житлового району Донецька.

У Луганській області поблизу Пахалівки бойовики розмістили бронетранспортер (МТ-ЛБ) із зенітною установкою (ЗУ-23).

Також ОБСЄ повідомляє про озброєння, розміщене в порушення ліній відведення.

У Луганській області біля селища Сентянівка бойовики розмістили два міномети "Сани" 120 калібру.

Поблизу житлових районів Донецька безпілотник ОБСЄ помітив самохідну гаубицю (2С3" Акація", 152 мм).

Нагадаємо, бойовики вивели сотні одиниць танків і артилерії на полігони в Луганській області. Їх помітив безпілотник ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли Опитне. В результаті постраждали будинки мирних жителів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Європу заливають дощі, а на Китай обрушився тайфун: у світі знову вирує негода
Європу заливають дощі, а на Китай обрушився тайфун: у світі знову вирує негода
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"