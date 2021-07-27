ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До Харкова на вертольоті доставили двох поранених військових

Новость на русском →
Харків, Вівторок 27 липня 2021 19:08
До Харкова на вертольоті доставили двох поранених військових Фото: до Харкова на вертольоті доставили двох поранених військових (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

До Харкова доставили у військовий госпіталь на вертольоті двох поранених жінок-військовослужбовців. Вони отримали вогнепальні осколкові поранення 26 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 057.

За словами провідного хірурга Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергія Шипілова, одна з військовослужбовців - у важкому стані. Їй 51 рік-понад п'ять років вона служить у Збройних силах України.

"Вона отримала поранення з пошкодженням діафрагми, тонкої і товстої кишок. Осколок потрапив у ділянку хребта. Під час операції видалили певну кількість крові. Зараз нейрохірурги планують видалити осколок з хребта. Жінка перебуває на ШВЛ в медикаментозному сні", - повідомив Шипілов.

При цьому друга жінка знаходиться в стані середньої тяжкості. Вона отримала непроникаючу рану живота і поранення правої кінцівки. Їй 47 років - півтора року вона служить у ЗСУ.

Нагадаємо, 26 липня на Донбасі в результаті ворожих обстрілів отримали поранення сім українських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків військові
NEWS
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
DAILY
Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу