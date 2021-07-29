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Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть на оккупированные территории: боевики не пропустили

Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опять не смогли попасть на оккупированные территории Донбасса. Их в очередной раз не пропустили боевики, помешав тем самым полноценной работе миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 28 июля.

Отмечается, что на блокпосте вооруженных формирований возле Старомарьевки, два вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии в Крещатицкое (бывшее Красноармейское). Объяснили свое поведение оккупанты "продолжающимися работами по разминированию". Однако, находясь на блокпосте наблюдатели видели, что блокпост пересекали гражданские лица и автомобили.

Также на блокпосте боевиков возле Шевченко два вооруженных оккупанта помешали роботе наблюдателей ОБСЕ. Они не пропустили патруль в южном направлении к Крещатицкому. Объяснили это "соображениями безопасности". В то же время ОБСЕ отмечает, что наблюдатели видели граждан и автомобили, которые пересекали блокпост.

Кроме того в районе н. п. Корсунь член вооруженных формирований не пропустил патруль в северном направлении к н. п. Дебальцево, сославшись на "приказы от командиров". Он перенаправил наблюдателей на второстепенную дорогу через Корсунь, которая была заблокирована стоявшим грузовиком общего назначения.

Напомним, что в Харьков доставили бойцов, которые получили ранение на Донбассе. Одна из них - женщина, находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что боевики стягивают военную технику на Донбассе. Наблюдатели заметили там зенитные установки и БМП.

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Донбасс