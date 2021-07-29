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Спостерігачі ОБСЄ не змогли потрапити на окуповані території: бойовики не пропустили

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Україна, Четвер 29 липня 2021 06:34
Спостерігачі ОБСЄ не змогли потрапити на окуповані території: бойовики не пропустили Фото: ОБСЄ не пропустили бойовики на окуповані території (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі знову не змогли потрапити на окуповані території Донбасу. Їх в черговий раз не пропустили бойовики, завадивши тим самим повноцінній роботі місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 28 липня.

Зазначається, що на блокпості збройних формувань біля Старомар'ївки, два озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль місії в Хрещатицьке (колишнє Червоноармійське). Пояснили свою поведінку окупанти "триваючими роботами з розмінування". Однак, перебуваючи на блокпості спостерігачі бачили, що блокпост перетинали цивільні особи й автомобілі.

Також на блокпості бойовиків біля Шевченка два озброєні окупанти завадили роботі спостерігачів ОБСЄ. Вони не пропустили патруль у напрямку на південь до Хрещатицького. Пояснили це "міркуваннями безпеки". Однак ОБСЄ зазначає, що спостерігачі бачили громадян і автомобілі, які перетинали блокпост.

Крім того в районі н.п. Корсунь член збройних формувань не пропустив патруль в напрямку на північ до н. п. Дебальцеве, пославшись на "накази від командирів". Він перенаправив спостерігачів на другорядну дорогу через Корсунь, яка була заблокована вантажівкою загального призначення.

Нагадаємо, що до Харкова доставили бійців, які отримали поранення на Донбасі. Одна з них - жінка, перебуває у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що бойовики стягують військову техніку на Донбасі. Спостерігачі помітили там зенітні установки та БМП.

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