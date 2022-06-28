Як правильно і безпечно відправляти заявки в чат-бот "єВорог": відеоінструкція

Станом на 28 червня понад 320 тисяч українців скористалися чат-ботом "єВороґ". При цьому в Мінцифрі пояснили, як це робити правильно і безпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Щодня ми отримуємо сотні заявок про російські війська і колаборантів. І сьогодні чат-бот став одним з найякісніших джерел інформації для наших захисників. Завдяки народній розвідці, ми отримуємо повідомлення про ворога і не даємо йому можливості втілювати плани на нашій землі", - зазначив міністр.

Федоров опублікував відеоінструкцію про те, як правильно і безпечно користуватися чат-ботом "єВорог".