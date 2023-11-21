Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованную у пьяных водителей
Правительство Латвии сегодня, 21 ноября, приняло решение о передаче Украине еще восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Автомобили предназначены для Министерства обороны Украины, в частности армейских частей, военному подразделению Национальной гвардии и Центра специального назначения, а также сельскому совету Матиевцев.
Общая предварительная рыночная стоимость восьми автомобилей, которые будут переданы Украине, составляет 37 850 евро.
Украине планируется передать:
- Kia Sportage;
- Toyota RAV4 (две штуки);
- Volvo XC70;
- Toyota Avensis;
- Volvo XC90;
- Volkswagen Touareg;
- Honda Legend.
Согласно закону о поддержке мирных жителей Украины, транспортные средства, принадлежащие государству, могут быть безвозмездно переданы в собственность правительства Украины, чтобы предотвратить последствия чрезвычайной ситуации, связанной с военными действиями в Украине, и поддержать украинское общество.
Передача Латвией авто от нетрезвых водителей
Первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей были переданы Украине уже в марте - менее чем через месяц после принятия решения.
Последний раз сообщалось, что Латвия передала Украине очередную партию из 38 автомобилей. Их также конфисковали у пьяных водителей.
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