Латвия передаст украинским правоохранителям дроны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Накануне министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис встретился в Литве с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. В частности, они обсудили текущую ситуацию в Украине и помощь украинцам. Также министры говорили об опыте работы органов внутренних дел Украины в условиях войны с Россией.

В ходе встречи с Клименко Козловскис подтвердил, что МВД Латвии бесплатно передадут Национальной полиции Украины 12 беспилотных летательных аппаратов. Доставку в Украину партии дронов организует латвийская сторона.

Помощь Латвии Украине

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В частности, парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников . А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.

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