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"Близится критический момент". У Зеленского ожидают решения Конгресса США в апреле

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Офисе президента считают, что Украина приближается к критическому моменту. Поэтому ожидают, что Конгресс США примет решение о финансировании помощи Украине в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Politico.

Как отмечает издание, Ермак после очередного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном остался уверенным, что помощь в конечном итоге будет одобрена.

Он не уточнил, когда именно это произойдет, но выразил уверенность, что Конгресс примет решение в ближайшее время.

"Тем временем это стоит нам жизней, и я очень надеюсь, что в этом месяце будет принято, потому что Украина близится к критическому моменту", - заявил Ермак.

 

Что этому предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он не выносит законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

Как пишет Bloomberg, голосование в Конгрессе США о помощи Украине может быть отложено на несколько недель. Издание считает, что решения до середины апреля не будет.

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