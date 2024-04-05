"Наближається критичний момент". У Зеленського очікують на рішення Конгресу США у квітні

Як зазначає видання, Єрмак після чергової розмови з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном залишився впевненим, що допомога зрештою буде схвалена.

Він не уточнив, коли саме це станеться, але виловив впевненість, що Конгрес ухвалить рішення найближчим часом.

"Тим часом це коштує нам життів, і я дуже сподіваюся, що цього місяця буде ухвалено, тому що Україна наближається до критичного моменту", - заявив Єрмак.