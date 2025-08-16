"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
Российский диктатор Владимир Путин одобрительно отозвался о встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Он цинично заявил, что этот саммит "приближает к нужным решениям" по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина для российских пропагандистов.
В частности Путин назвал саммит "своевременным и очень полезным", особенно по обсуждению решения так называемого "украинского кризиса", как в России называют войну против Украины.
"Прежде всего, конечно, говорили о возможном решении украинского кризиса на справедливой основе. И конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих причин должно быть положено в основу урегулирования", - заявил российский диктатор.
Также Путин пожаловался, что, мол, США и Россия давно не вели переговоров на таком уровне и подтвердил, что Россия использовала возможность изложить США свою "позицию".
Диктатор не упустил возможности еще раз польстить Трампу, заявив, что Кремль, мол, "с уважением" относится к позиции администрации США, которая "видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий".
"Ну и мы тоже этого хотели бы и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - добавил Путин.
Путин сладко стелет
Отметим, по данным СМИ, Путин обратился к США с просьбой относительно Украины. Он хочет, чтобы Вашингтон признал временно оккупированные украинские территории частью России. Кроме этого, он якобы предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на прекращение боевых действий и выход ВСУ с Донбасса.
Со своей стороны Трамп, возможно, хочет склонить президента Украины Владимира Зеленского на сторону соглашения, которое предложил Путин. Известно, что российский диктатор якобы согласился дать письменное обязательство не нападать на Украину, или на любую страну Европы. Впрочем, известно, что Россия не держит своего слова, поэтому доверия обещаниям Путина нет.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны с Трампом.