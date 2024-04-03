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В ГУР опровергли информацию о "наступлении на Харьков"

Харьков, Среда 03 апреля 2024 20:40
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В ГУР опровергли информацию о "наступлении на Харьков" Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Главном управлении разведки Украины опровергли месседжи о том, что россияне "тут и сейчас нападут на Харьков". В ведомстве это назвали российским ИПСО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР МОУ Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Параллельно с этим происходят и другие вещи, вот снова активизировалась белорусская тема, например. Или некоторые другие, которые враг любит использовать, чтобы возмущать панические настроения, в частности внутри страны. Ничего стратегически нового по формированию ударных групп не произошло. Что же касается угрозы "здесь и сейчас, завтра нападут" и "надо немедленно бежать и сеять панику", конечно, это - российская ИПСО", - отметил Юсов.

Такими вбросами о "наступлении на Харьков" враг пытается посеять панические настроения внутри нашей страны, добавил Юсов.

РФ распространяет фейки по эвакуации и окружению Харькова

Оккупанты распространяют ложную информацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города". Такие вбросы – очередной фейк врага.

Россияне, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос среди украинцев.

Эксперты исключают наступление на Харьков

Военный эксперт Александр Коваленко исключает российское наступление на Харьков. По его мнению, сейчас у России нет необходимых ресурсов, чтобы повторно попытаться захватить город.

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