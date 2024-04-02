"Пропуск через границу за донат": в ГПСУ опровергли новый фейк

В соцсети Х появился канал, распространяющий ложную информацию, маскируясь под пресс-службу пограничного ведомства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Как сообщается, злоумышленники используют похожую на ГПСУ символику и публикуют вымышленную, ложную и недостоверную информацию.

Пограничники предостерегают, что ложная информация и фейковые аккаунты могут использоваться как мошенниками, так и пропагандой или спецслужбами России для наживы, компрометирования органов государственной власти Украины или проведения информационно-психологических операций.

"Призываем проверять новости и сообщения, распространяемые от имени органов власти, и доверять только официальным источникам информации", - подчеркнули в ГПСУ.