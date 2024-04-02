ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Пропуск через границу за донат": в ГПСУ опровергли новый фейк

Украина, Вторник 02 апреля 2024 19:11
UA EN RU
"Пропуск через границу за донат": в ГПСУ опровергли новый фейк Фото: в ГНСУ опровергли новый фейк о "пропуске через границу за донат" (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Татьяна Степанова

В соцсети Х появился канал, распространяющий ложную информацию, маскируясь под пресс-службу пограничного ведомства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, злоумышленники используют похожую на ГПСУ символику и публикуют вымышленную, ложную и недостоверную информацию.

Пограничники предостерегают, что ложная информация и фейковые аккаунты могут использоваться как мошенниками, так и пропагандой или спецслужбами России для наживы, компрометирования органов государственной власти Украины или проведения информационно-психологических операций.

"Призываем проверять новости и сообщения, распространяемые от имени органов власти, и доверять только официальным источникам информации", - подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские медиа в рамках кампании "пропаганды страха" пытаются дискредитировать процесс строительства фортификаций в Украине и посеять панические настроения в прифронтовых областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Фейки Пограничники
NEWS
Студенты смогут выезжать за границу, но есть условия. Детали решения Кабмина
Студенты смогут выезжать за границу, но есть условия. Детали решения Кабмина
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ