"Пропуск через границу за донат": в ГПСУ опровергли новый фейк
В соцсети Х появился канал, распространяющий ложную информацию, маскируясь под пресс-службу пограничного ведомства Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как сообщается, злоумышленники используют похожую на ГПСУ символику и публикуют вымышленную, ложную и недостоверную информацию.
Пограничники предостерегают, что ложная информация и фейковые аккаунты могут использоваться как мошенниками, так и пропагандой или спецслужбами России для наживы, компрометирования органов государственной власти Украины или проведения информационно-психологических операций.
"Призываем проверять новости и сообщения, распространяемые от имени органов власти, и доверять только официальным источникам информации", - подчеркнули в ГПСУ.
Напомним, ранее мы сообщали, что российские медиа в рамках кампании "пропаганды страха" пытаются дискредитировать процесс строительства фортификаций в Украине и посеять панические настроения в прифронтовых областях.
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