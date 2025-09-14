На Купянском направлении танкисты уничтожили группу оккупантов: эксклюзивное видео

Бои в районе Купянска

Купянск на Харьковщине был под российской оккупацией. Его освободили осенью 2022 года.

На днях аналитический сервис DeepState сообщил, что россиянам удалось зайти в Купянск через газовую трубу. Начальник Купянской РГА Андрей Канашевич опроверг, что в город зашли захватчики.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты используют трубопровод возле Купянска, чтобы пробраться в город. По словам военных, выход из трубопровода находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город.