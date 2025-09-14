RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

На Купянском направлении танкисты уничтожили группу оккупантов: эксклюзивное видео

Фото: на Купянском направлении танкисты уничтожили группу оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские танкисты уничтожили группу оккупантов на Купянском направлении. Воины осуществили пять прицельных выстрелов.

Об этом сообщили РБК-Украина в 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригаде 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Экипаж танка Т-72 77 оаэмбр ДШВ уничтожил группу противника из четырех оккупантов.

Отмечается, что сначала вражескую группу обнаружила разведка 77 оаэмбр ДШВ. Противник пытался закрепиться вблизи жилого дома в одном из населенных пунктов.

Для ликвидации угрозы бригада оперативно привлекла экипаж Т-72. Танкисты с 9-километрового расстояния осуществили пять прицельных выстрелов. Вся вражеская группа была уничтожена.

"В полосе ответственности 77 оаэмбр ДШВ противник систематически пытается небольшими группами продвигаться вперед и закрепляться на отдельных точках, однако благодаря оперативным и точным действиям 77 оаэмбр эти попытки обречены на провал", - отметили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.

На видео - эксклюзивные кадры уничтожения вражеской группы, предоставленные РБК-Украина пресс-службой 77 оаэмбр ДШВ.

Напомним, Украина в воскресенье, 14 сентября, отмечает День танковых войск.

 

Бои в районе Купянска

Купянск на Харьковщине был под российской оккупацией. Его освободили осенью 2022 года.

На днях аналитический сервис DeepState сообщил, что россиянам удалось зайти в Купянск через газовую трубу. Начальник Купянской РГА Андрей Канашевич опроверг, что в город зашли захватчики.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты используют трубопровод возле Купянска, чтобы пробраться в город. По словам военных, выход из трубопровода находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город.

