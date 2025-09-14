На Куп'янському напрямку танкісти знищили групу окупантів: ексклюзивне відео

Бої у районі Куп'янська

Куп’янськ на Харківщині був під російською окупацією. Його звільнили восени 2022 року.

Днями аналітичний сервіс DeepState повідомив, що росіянам вдалося зайти в Куп’янськ через газову трубу. Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич спростував, що у місто зайшли загарбники.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти використовують трубопровід біля Куп'янська, щоб пробратися в місто. За словами військових, вихід із трубопроводу перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто.