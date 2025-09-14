UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

На Куп'янському напрямку танкісти знищили групу окупантів: ексклюзивне відео

Фото: на Куп'янському напрямку танкісти знищили групу окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські танкісти знищили групу окупантів на Куп'янському напрямку. Воїни здійснили п'ять прицільних пострілів.

Про це повідомили РБК-Україна у 77 окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Екіпаж танку Т-72 77 оаембр ДШВ знищив групу противника з чотирьох окупантів.

Зазначається, що спочатку ворожу групу виявила розвідка 77 оаембр ДШВ. Противник намагався закріпитися поблизу житлового будинку в одному з населених пунктів.

Для ліквідації загрози бригада оперативно залучила екіпаж Т-72. Танкісти з 9-кілометрової відстані здійснили п'ять прицільних пострілів. Вся ворожа група була знищена.

"У смузі відповідальності 77 оаембр ДШВ противник систематично намагається невеликими групами просуватися вперед і закріплюватися на окремих точках, однак завдяки оперативним і точним діям 77 оаембр ці спроби приречені на провал", - наголосили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

На відео - ексклюзивні кадри знищення ворожої групи, надані РБК-Україна пресслужбою 77 оаембр ДШВ.
 

Нагадаємо, Україна у неділю, 14 вересня, відзначає День танкових військ.

Бої у районі Куп'янська

Куп’янськ на Харківщині був під російською окупацією. Його звільнили восени 2022 року.

Днями аналітичний сервіс DeepState повідомив, що росіянам вдалося зайти в Куп’янськ через газову трубу. Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич спростував, що у місто зайшли загарбники.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти використовують трубопровід біля Куп'янська, щоб пробратися в місто. За словами військових, вихід із трубопроводу перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКуп'янськДесантно-штурмові військаВійна в Україні