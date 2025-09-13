Россияне могли зайти на окраины Купянска? Что говорят местные власти
Российские оккупанты не заходили на окраины Купянска Харьковской области. Бои идут на территории соседней громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Купянской ГВА Андрея Канашевича в эфире телемарафона.
Сегодня сервис DeepState сообщил, что россияне якобы вошли в жилые кварталы Купянска. Однако Канашевич опроверг это.
"На самом деле DeepState спешит, нет россиян в Купянске. Действительно бои идут на окраинах - это соседняя громада. Военные постоянно сообщают мне, что дают достойный отпор. Враг ежедневно бросает все больше и больше сил, чтобы осуществить свою мечту - захватить Купянск", - заявил начальник ГВА.
Фото: Купянск на карте боев (deepstatemap.live)
Он отметил, что Купянск - очень важная цель для врага, поскольку после оккупации в 2022 году россияне создали там так называемую "администрацию". Канашевич добавил, что вся территория Купянска и громады находится под контролем ВСУ.
По его словам, ситуация в городе остается критической - нет света, воды и газа, невозможно проводить восстановительные работы из-за плотных обстрелов.
"Разрушения просто катастрофические. Более 90% города разрушено или повреждено. Но самое главное - большое количество людей еще остается в городе, на территории громады. Это 1800 жителей на территории громады и 760 жителей непосредственно на правобережье города Купянск", - добавил он.
Бои за Купянск
Напомним, что Купянск - это город в Харьковской области, который был оккупирован россиянами в начале полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года украинские воины освободили город, но вблизи Купянска продолжаются бои.
На днях местные власти сообщили, что Купянск разрушен на 95%, а ситуация там критическая. По словам военных, Силы обороны Украины блокировали продвижение врага в Купянске.
Также в сети опубликовали видео, как россияне якобы по газовой трубе пересекли Оскол и зашли на окраины Купянска.