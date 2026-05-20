"На границе могут стать женщины с детьми": Либанова о возможной миграции из Беларуси и России
В случае коллапса в России Украина может столкнуться с волной миграции на своей границе - в частности с женщинами и детьми.
Как сообщает РБК-Украина, об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова рассказала в эфире телемарафона.
По словам Либановой, до полномасштабного вторжения больше всего иностранцев приезжало в Украину из Турции и Индии, далее - из России и Беларуси. Сейчас ситуация другая: "Сейчас, думаю, так не будет" - отметила она.
Отдельно демограф остановилась на вопросе возможной миграции из России и Беларуси в случае внутреннего коллапса там. На вопрос журналиста - не двинутся ли россияне в Польшу через белорусскую границу - Либанова ответила однозначно: к нашей.
"Во-первых, она больше, во-вторых, как ни крути, им проще - они так думают, что им проще сюда приехать", - пояснила она.
Открытым остается вопрос - готова ли Украина принимать таких мигрантов и как будет реагировать на подобный сценарий государство.
"С Беларусью не знаю, с Россией... хотя все может быть. И что мы будем делать, если на границе станут женщины с детьми?" - спросила Либанова, не давая ответа.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Зеленский заявил, - украинская разведка получила внутренние документы РФ, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в российской экономике.
По его словам, только одна российская нефтяная компания уже закрыла около 400 скважин, а нефтепереработка за несколько месяцев сократилась минимум на 10%.
Отдельно президент сообщил, что 11 российских банков готовятся к полной ликвидации из-за критических проблем, еще восемь - имеют трудности, которые невозможно решить без внешней поддержки. Зеленский также отметил значительный дефицит федерального бюджета РФ.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о проведении "точечной мобилизации" воинских частей - для подготовки армии к возможному участию в боевых действиях. "Мы точечно отмобилизуем части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать", - заявил он.