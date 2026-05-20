ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"На границе могут стать женщины с детьми": Либанова о возможной миграции из Беларуси и России

17:23 20.05.2026 Ср
2 мин
Демограф допускает сценарий, к которому Украина пока не готова
aimg Валерия Абабина
"На границе могут стать женщины с детьми": Либанова о возможной миграции из Беларуси и России Фото: Демограф о возможной миграции из Беларуси и России (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В случае коллапса в России Украина может столкнуться с волной миграции на своей границе - в частности с женщинами и детьми.

Как сообщает РБК-Украина, об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова рассказала в эфире телемарафона.

Читайте Также: Демограф назвала сферу, в которой будет наибольший дефицит рабочей силы после войны

По словам Либановой, до полномасштабного вторжения больше всего иностранцев приезжало в Украину из Турции и Индии, далее - из России и Беларуси. Сейчас ситуация другая: "Сейчас, думаю, так не будет" - отметила она.

Отдельно демограф остановилась на вопросе возможной миграции из России и Беларуси в случае внутреннего коллапса там. На вопрос журналиста - не двинутся ли россияне в Польшу через белорусскую границу - Либанова ответила однозначно: к нашей.

"Во-первых, она больше, во-вторых, как ни крути, им проще - они так думают, что им проще сюда приехать", - пояснила она.

Открытым остается вопрос - готова ли Украина принимать таких мигрантов и как будет реагировать на подобный сценарий государство.

"С Беларусью не знаю, с Россией... хотя все может быть. И что мы будем делать, если на границе станут женщины с детьми?" - спросила Либанова, не давая ответа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Зеленский заявил, - украинская разведка получила внутренние документы РФ, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в российской экономике.

По его словам, только одна российская нефтяная компания уже закрыла около 400 скважин, а нефтепереработка за несколько месяцев сократилась минимум на 10%.

Отдельно президент сообщил, что 11 российских банков готовятся к полной ликвидации из-за критических проблем, еще восемь - имеют трудности, которые невозможно решить без внешней поддержки. Зеленский также отметил значительный дефицит федерального бюджета РФ.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о проведении "точечной мобилизации" воинских частей - для подготовки армии к возможному участию в боевых действиях. "Мы точечно отмобилизуем части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать", - заявил он.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Миграционный кризис Граница с Беларусью
Новости
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России